Астрахань, 15 мая, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Решающий матч в борьбе за сохранение прописки в ФНЛ между астраханским «Волгарем» и ФК «Кубань», который состоялся 14 мая в столице Прикаспия, завершился в пользу хозяев поля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе астраханского футбольного клуба, спортсмены «Волгаря» с первых минут захватили преимущество в игре.

Fckuban.ru Матч «Волгарь» — «Кубань»

Уже на 13-й минуте первый мяч влетел в ворота кубанцев. Игорь Калинин подал штрафной, и Сослан Таказов аккуратно подправил мяч головой в дальний нижний угол. Пыл своего соперника самым эффективным методом — голом «в раздевалку» — «Волгарь» охладил на 45-й минуте. Назначенное пенальти хладнокровно реализовал Алексей Сутормин.

Перерыв явно пошел на пользу желто-зеленым. С самого стартового свистка «Кубань» прибрала инициативу, и гол не заставил себя ждать. Денис Якуба сумасшедшим дальним ударом снял паутину с ворот Станислава Бучнева. После этого кубанцы усилили свой навал.

Финальный штурм «Кубани» едва не увенчался успехом. Никита Маляров получил мяч на линии вратарской, но в ближнем бою не смог переиграть Бучнева. В добавленное время бело-синие забили еще раз. Однако в этот раз лайнсмен зафиксировал офсайд.

Итоговый счёт на табло — 2:1. «Волгарь» гарантировал себе сохранение места в ФНЛ. Таким образом, на четыре места в зоне вылета осталось семь кандидатов.

«У нас откровенно не получился первый тайм при, в общем-то, сомнительном первом голе соперника. После перерыва стали играть в свою игру, но чтобы выиграть, нужно забивать мячи. Мы смогли сделать это один раз, «Волгарь» до этого — два, посему победа досталась астраханской команде», — прокомментировал главный тренер «Кубани» Николай Южанин.

По словам старшего тренера кубанского клуба Евгения Калешина, командабыла мотивирована, но, к сожалению, футболисты не показали всего, что должны были показать.