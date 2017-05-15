Москва, 15 мая, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Российская валюта в паре с сырьевыми котировками начали текущую неделю в позитиве: благодаря достижению соглашения между Россией и Саудовской Аравии о продлении договора по сокращению нефтедобычи, курс рубля взлетел к месячным максимумам и в данный момент торгуется у отметки 56,50 за доллар США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Данная новость является первой хорошей новостью для национальной валюты за достаточно длинный срок. Так, на фоне смягчения кредитно-денежной политики и проведения вербальных интервенций со стороны представителей финансовых ведомств, крупнейшие хедж фонды США, активно играющие на росте рубля с конца 2016 года, приступили к закрытию части своих позиций», — пояснил эксперт.

По его словам, «согласно Комиссии по фьючерсной торговле США, спекулянты закрыли около 44% сделок на укрепление валюты, однако, их количество все равно значительно превышает противоположные — 12 648 длинных позиций против 1653 коротких».

«До конца недели самым значимым событием для рубля будет публикация данных по ВВП РФ за первый квартал 2017 года, рост которого ожидается на уровне 0.4%, что, в целом, совпадает с прогнозами МинФина, ЦБ и Минэкономразвития, а значит на сильную волатильность рассчитывать не стоит», — считает Мащенко.

«В отсутствии неприятных сюрпризов национальная валюта имеет все шансы продолжить движение вблизи отметок 56,40 за доллар и 61,50 за евро», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, биржевой курс российского рубля растет к доллару США и евро, свидетельствуют данные торгов 15 мая на Московской бирже. К 10:11 мск доллар США подешевел к рублю на 55,5 копейки и составил 56,53 рубля. Евро к этому времени торгуется по 61,8425 рубля, он упал на 60,75 копейки.