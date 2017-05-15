Москва, 15 мая, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Несмотря на сокращение добычи, количество нефти, торгуемой на рынке, не становится меньше, а значит в мае страны ОПЕК скорее всего продлят действие сделки о сокращении добычи нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 мая заявила эксперт Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Екатерина Грушевенко.

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Россия и Саудовская Аравия договорились о том, что на предстоящей встрече стран ОПЕК и других нефтеэкспортеров, будут вместе выступать за пролонгирование соглашения о сокращении добычи нефти еще на 9 месяцев — до конца марта 2018 года. Они предполагают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства.

«У многих стран-участниц сделки на фоне низких нефтяных цен стагнирует внутренний спрос на сырье, что создает некий парадокс: добыча падает, но экспорт растет или снижается более медленными темпами», — отмечает Грушевенко.

Такая ситуация, по ее словам, происходит в России, где, согласно данным Минэнерго, экспорт нефти в апреле вырос на 1,6 млн т по сравнению с показателями октября.

«Помимо факторов, влияющих на принятие решение по продлению сделки с точки зрения добычи, существуют и факторы со стороны спроса. А динамика спроса у крупнейших потребителей нефти — Китая, Индии и США — скорее отрицательная», — отмечает Грушевенко.

Однако пролонгация соглашения вряд ли приведет к росту цен на нефть, считает эксперт. Но это, по ее словам, и не главная задача нефтеэкпортеров в этот раз, считает она.

«Ожидать значительного увеличения цен не стоит, скорее дальнейшее ограничение добычи не даст ценам на нефть обрушиться вниз», — уверена Екатерина Грушевенко.

В декабре 2016 года страны-члены ОПЕК, а также другие нефтеэкспортеры договорились о суммарном снижении добычи сырья на 1,2 млн баррелей в сутки. Россия обещала сократить добычу на 300 тыс. баррелей. Как ранее заявлял министр энергетики РФ Александр Новак, страна выполнила взятые на себя обязательства.

Цена нефти эталонной марки Brent активно растет в понедельник, 15 мая, и превысила $52 за баррель впервые за две недели на ожиданиях продления соглашения об ограничении добычи нефти. Июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:38 мск поднялся на $1,20 — до $52,04 за баррель.