Ростов-на-Дону, 15 мая, 2017, 11:23 — ИА Регнум. В Северном микрорайоне Ростова-на-Дону открыт памятный знак «Аллея дружбы», установленный от имени жителей Донбасса. Композиция изготовлена из пустых патронов и гильз. Церемонию сопроводила тематическая фотовыставка. На кадрах запечатлены последствия войны на юго-востоке Украины. Об этом на своей странице в Facebook с интернет-пользователями поделился депутат Ростовской-на-Дону думы Анатолий Котляров.

Фото: Анатолий Котляров Памятник от жителей Донбасса

Надпись на табличке, которая установлена вместе с памятным знаком, напоминает о событиях февраля 2014 года, произошедших в Киеве.

«Нацисты, пришедшие к власти незаконным путём, начали карательную операцию против русскоязычного населения. Кровавым режимом была развязана война против населения Донбасса, не признавшего незаконную власть», — напомнили авторы композиции.

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Одними из первых, кто протянул руку помощи, были жители граничащей с территорией Украины Ростовской области. В знак признательности жители Донбасса подарили горожанам саженцы луганских роз и скульптуру, которые будут символизировать дружбы, единство и победу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в канун Дня Великой Победы в Ростовской области увековечили память освободителей Донбасса. В Куйбышевском районе установлен дорожный щит, надпись на котором рассказывает о тех жертвах, которые понёс советский народ, освобождая Донбасс и Ростовскую область от фашизма.

«Здесь за свободу Донбасса пали на «Миус-фронте» 800 000 советских солдат и офицеров. 1941−1943», — написано на щите.