Чебоксары, 15 мая, 2017, 11:39 — ИА Регнум. ИА REGNUM: Чем запомнился первый день войны? Как для вас и вашей семьи началась война?

ИА REGNUM Евгений Жучков

Мне было 11 лет, когда война началась. Мне почему-то начало войны плохо запомнилось, она запомнилась мне окончанием. Я тогда учился в шестом классе, а школа была в трёх километрах от нашей деревни. Когда мы пришли на уроки, нам объявили, что война закончилась и занятия отменяются. Мы в таком возрасте больше радовались, что нас из школы отпустили, — скакали, бегали, кувыркались. А когда пришли в деревню, то сообщили своим родителям.

Всего нас было семеро братьев, двое умерли ещё до революции. Один из них, Василий, на начало войны был в кадровых войсках на Западном фронте. Всего на фронт в ряды Красной армии были призваны четверо, вернулись трое. Из всей деревни нашей, наверное, человек 80 призвали. Хотя был один дезертир: у него была в овраге землянка, он там прятался. Все знали про него, но молчали — терпение закончилось, когда на кладбище половина деревянных крестов пропала. Он их жёг, чтобы согреться. Хотя до конца войны его так и не поймали.

ИА REGNUM: Вы говорили, что считаете себя самым молодым тружеником тыла…

Да, считаю себя самым молодым тружеником тыла в Мордовии. Тогда Сталин установил «потолок» для тружеников тыла — 1931 год, а я декабрьский — родился 19 декабря 1931 года. Поэтому в период войны работать очень много приходилось нам, пацанам, по сути — ребятишкам. В колхозе ни копейки, ни зёрнышка не давали во время войны. Но жить-то надо. Поэтому лебеду ели, в хлеб её добавляли. Косили траву и лепёшки из неё пекли. Самые вкусные лепёшки, которые мне запомнились, — из листьев липы. Ещё дягиль, он рос в оврагах, и такой сочный, вкусный нам тогда казался — досыта можно было набить им желудок. Хотя сосед мой, дядя Миша, говорил, что трава она и есть трава, чего вы ходите, ищите, выбираете — выходил с косой прямо к дому, накосит и всё — в хлеб.

ИА REGNUM: А чем спасались зимой?

Спасались тем, что у нас была корова. Каким образом её удалось удержать, я не знаю. Но что значит корова? Молоко ведь пить никто не давал, его надо было сдать государству. Сметану, яйца, шерсть сдавали государству — всё это натуральные налоги. Поэтому нам доставались отработанные остатки — к примеру, при производстве масла это — пахта.

ИА REGNUM: Колхозы не только собирали натуральные налоги с крестьян. Крестьян ещё обязали в них работать за трудодни, то есть, как вы уже упомянули, фактически бесплатно. Иначе грозила уголовная ответственность и лагеря. Какие работы доставались подросткам — самым юным труженикам тыла?

Например, мы во время уборки хлебов снопы в кучу складывали, помогали взрослым сажать и убирать картошку. Работы все были вручную, разве что сажали и пахали на коровах или быках. Поэтому не всегда успевали урожай до первых снегов убрать. Помню, как осенью мы, шестиклассники, голодные, приходили на поля с топором копать картошку: так как земля уже мёрзлая, лопатой её не возьмёшь, а топором легче было вырубать землю вокруг корня. Мороженую картошку собирали, она затем доставалась из погребов в основном весной — шла на крахмал, тогда это был очень ценный продукт.

Тем не менее, несмотря на это тяжёлое время, мы продолжали учиться, и в школе у нас даже была художественная самодеятельность, ставили номера своими силами. И я тоже выступал.

И ещё время войны мне запомнилось тем, как получили извещение о гибели брата Александра (1923 года рождения): он погиб в 20 лет, ещё не целовался даже, не успел. Мы тогда с братишкой были дома, мать на работе. Где-то часа в два приносят письмо, мы распечатали, прочитали — понимаем, что беда, но не осознаём ещё. И вот мать идёт. Письмо ей подают, и она тут же в обморок падает с этим письмом…

Он был артиллеристом, восемь месяцев находился на фронте, регулярно писал. При выполнении боевого задания был убит во время закрытия Сталинградского кольца. Брат мой был очень сильный, мощный, два мешка с мукой вскидывал на плечи и домой нёс 200 метров. Богатырь! Даже командир части написал, что «богатырь ваш был убит» 30 июня 1943 года. И указал захоронение в Луганской области — недалеко от города Счастье, которое сейчас частенько в сводках упоминается.

Мы искали это захоронение, долгое время не могли найти. Захоронение обнаружили, когда начали восстанавливать ограду школьного здания. Останки сначала в школу занесли, а потом захоронили в братской могиле около школы, там ещё шесть бойцов захоронены.

ИА REGNUM: Побывали на братской могиле?

Когда было обнаружено это захоронение, я просил прокурора Луганской области, его фамилия Беседа, проверить это сообщение и помочь мне съездить на могилу брата. Было это в конце 90-х годов. Всё подтвердилось. Я приехал в школу — осмотрел, мне показали, где были немцы, где наши окопы. В Луганской области меня принимали, не позволив не потратить ни копейки, даже чемодан открыть не дали: «Брат ваш погиб, защищая, освобождая нас, ничего не надо». После этого каждый год возлагали цветы на братскую могилу, ухаживали за ней и мне ежегодно сообщали об этом, присылали фотографии.

ИА REGNUM: Сейчас вести из Луганска получаете?

Вот уже несколько лет никаких вестей. В одном из городов Украины, в городе Сумы, живёт сын моего племянника, но это далеко от города Счастье. Мы с ним связь поддерживаем, он говорит, что у них спокойно. Когда он ко мне приезжал, у нас был с ним разговор о ситуации на Украине. Я спрашиваю: «Вы скоро прекратите стрелять?» Он мне говорит: «Так вы начали стрелять-то!» То есть у него в голове абсолютно, на 100% убеждённость, что это Россия напала на Украину. Вот каким образом умеют работать СМИ в разорённой, казалось бы, Украине.

В своё время я дважды был на Украине в командировке. Был в Киеве — прекрасная столица, древняя Русь. А Львов — это вообще город-музей! И всюду я ходил пешком, а не ездил на транспорте — так хотелось на города посмотреть. И везде, где побывал, ходил в театры — у меня со студенческих лет хранится портфель, набитый театральными программами со спектаклей, которые я смотрел в разных городах России и зарубежья. Везде, где был, в первую очередь не ресторан посещал, а театр.

ИА REGNUM: Возвращаясь к теме войны. Вы говорили, что письма с фронта часто получали от братьев. О чём они писали?

Как я уже сказал, старший брат, Василий, 1918 года рождения, был кадровым военным. Службу проходил в Румынии, принимал участие в освобождении Бессарабии. Буквально 1−2 письма получили от него, потому что в первые дни войны вся Западная группа войск попала в окружение. У них даже самолёты были уничтожены прямо на аэродромах — новейшие самолёты. Удивительное дело: через час начинается война, а миллионная армия не знает об этом. И в результате попала в плен.

Тогда была допущена абсолютная безответственность. Сейчас пытаются каким-то образом оправдать Иосифа Виссарионовича, но нельзя быть таким доверчивым — я имею в виду, по отношению к Германии на тот период, и верить договору, который они заключили в 1939 году. А Сталин до конца верил этому, несмотря на то, что и разведданные были исчерпывающие, и перебежчики-коммунисты из Германии об этом говорили. Тем не менее он всё равно не верил. Не готовы были абсолютно, поэтому через два месяца немцы оказались под Москвой.

Так вот, старший брат, который на тот момент был в Румынии, попал в плен. Он был политруком. Но, видно, был очень хорошим политруком, потому что когда его ранило во время окружения и он потерял сознание — его переодели в солдатскую форму наши красноармейцы. Не выдали его. Поскольку он был агрономом, его отобрали в крупное имение одного гестаповца на границе с Чехословакией. Он пытался бежать к партизанам, но его схватили на посту, избили, измолотили и бросили в концлагерь в северной Италии. Их освободили уже американские войска.

И я удивляюсь до сих пор одному факту его военной истории и до сих пор не могу ответить себе на этот вопрос. Когда брата передали советскому командованию, то отправили не в лагеря как военнопленного (а значит — врага народа), а вернули в действующую армию. Под репрессии он не попал. А в заключительном 1945 году уже принимал участие в Чехословакии. Был демобилизован в 1946 году.

Что касается другого моего брата, Александра, то когда провожали мы его до границы с соседним колхозом, то ещё тогда говорил, что его убьют. Предчувствовал. В Выксе его три месяца обучали артиллерийскому делу, а затем через Москву направили сразу на Сталинградский фронт. Он ещё писал, как в Москве впервые метро увидел. А потом стал писать про зверства немцев, какие населённые пункты освободили. Однажды мы получили импортную бумагу в письме: брат писал, что захватили у немцев трофей, прислал несколько листов этой бумаги. И цензура вымарывала из письма все названия населённых пунктов, речек, даже название части. Всё вымарано, невозможно прочесть ни название, ни звания в письме. И про часть нельзя было рассказывать, он только общими словами писал.

ИА REGNUM: Ещё лет 20 назад трудно было представить, что могут быть попытки возрождения нацизма. Почему это происходит, в том числе в стране, которая одержала победу над фашизмом?

Вся эта гадость появляется тогда и там, когда что-то не могут поделить так называемые «великие государства». Америка не может уже быть командиром, которому все подчиняются, поэтому придумали демократию. Конечно, в принципе, демократия хорошее дело. Но ведь посмотрите, как этим манипулируют: вот, Меркель приезжала недавно к Путину и просит его обратить внимание на притеснение гомосексуалистов на Северном Кавказе. Ей что, делать нечего? Какое ей дело до внутренних событий в чужой стране? В России, где рождаемость ничтожно мала для нашего большого государства, Меркель обращает внимание президента на проблемы гомосексуалистов. И это попустительство, чтобы обострить обстановку, так как им не достать Путина напрямую, потому что Россия сильна в вооружённом отношении, но самое главное — она единая, несмотря на все эти события, а Путин лично пользуется очень большой поддержкой.

Хотя, конечно, в стране проблем немало. Недостаточно принимаются меры, чтобы народ жил лучше. Те зарплаты и пенсии, которые платят у нас, безусловно, ничтожны. Нельзя платить такие зарплаты даже за обычный труд. Почему тот же немец-пенсионер имеет возможность летать, плыть, ездить в любую часть земного шара. А мы прожиточный минимум не можем обеспечить. Это неправильно. И всё-таки здесь у меня такое убеждение: пока власть, которую мы избираем, не боится своего избирателя, ничего измениться у нас не может. Президент и депутаты должны бояться избирателей, что мы их заблокируем, что мы их не изберём. А мы боимся своей власти, которую избираем, — того же главу района, да даже сельского поселения.

ИА REGNUM: Что бы вы пожелали молодёжи?

Президент Путин в поздравлении, которое мне вручили ко Дню Победы, написал, что он желает мне жить под мирным небом и в сильном государстве. Это очень важный момент — сильное государство. Если мы будем сильными, тогда к нам во всём мире уважение будет намного больше. Поэтому мы должны Путина в этом плане всячески поддерживать. И одобрять те меры, которые он принимает по укреплению государства. Но требовать от него, чтобы коррупция более решительно пресекалась в так называемых «верхах». Этого нам недостаёт, это нам мешает народ сплотить ещё больше. И пожелание — спокойной мирной жизни, чтобы дали нам нормально жить и работать, чтобы было у нас больше молодёжи.

А враги и бандиты, которые снабжаются известно кем, хотят ослабления России, лично Путина, потому что они видят проблему в Путине. Но сейчас уже нет проблемы Путина — мы и второго Путина не хуже найдём, я уверен в этом. Сейчас мы уже готовы к самостоятельной жизни, и главное, чтобы не мешали нашему государству. А жителей наших надо беречь и уважать, чтобы не только у нас, но и во всём мире мы не теряли это уважение. Это очень важный момент для нашего настроения.

Справка ИА REGNUM. Евгений Петрович Жучков родился 19 декабря 1931 года в Ичалковском районе Мордовской АССР. В 1955 году окончил Казанский государственный университет. После окончания университета был направлен на работу в органы прокуратуры и более 36 лет посвятил прокурорской деятельности. С 1984 по 1994 год возглавлял прокуратуру Чувашской Республики. После выхода на пенсию работал руководителем секретариата президиума Государственного Совета Чувашской Республики, консультантом по правовым вопросам (1994−2004 годы).

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и продолжительную работу в органах прокуратуры имеет ряд поощрений от Генерального прокурора СССР, прокурора РСФСР, прокурора Мордовской АССР. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».