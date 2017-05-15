Москва, 15 мая, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Система открепительных выводила из процесса голосования большое количество избирателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 мая заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на расширенном заседании рабочей группы ЦИК по координации работ, связанных с голосованием по месту нахождения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«(На прошлых выборах) печатали 3 млн удостоверений на открепительные. В результате мы рассылались 1,5, в два раза меньше. Реально пользовались — ещё меньше, 700 тыс. с чем-то, я сейчас точно не помню», — заявила Памфилова. «Это говорит не о том, что так мало людей, которым нужны были открепительные. Говорит о том, что эта система потенциальных избирателей — их гораздо больше, но поскольку система была довольно сложная, ехать из Москвы в Магадан за открепительным (никто не станет)», — подчеркнула она.

Председатель ЦИК отметила, что тем самым из процесса голосования выводилось огромное количество, «может быть 5 до 15 млн» избирателей.

Как указал, в свою очередь, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, открепительные будут отменены уже к региональным выборам 10 сентября 2017 года. «Я прошу очень внимательно отнестись к этой информации в первую очередь руководителей региональных избирательных комиссий тех регионов, где осенью пройдут выборы законодательных собраний или губернаторов — потому что выборы пройдут уже по новому закону», — подчеркнул он.

Он также заверил, что ГАС «Выборы» обеспечит прозрачный контроль за перемещением избирателей, а список будет открыт для любого наблюдателя. «Система, которую мы придумали, исключает приход случайного человека. Делает его невозможным», — подчеркнул он.

Пакет поправок, направленный на либерализацию избирательного законодательства в преддверии президентских выборов, Госдума приняла в первом чтении. Один из пунктов поправок отменит открепительные удостоверения, что, по задумке авторов, обеспечит избирателям возможность проголосовать по месту пребывания.