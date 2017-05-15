Москва, 15 мая, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Доля жителей России, отметивших, что санкции не создали никаких проблем для них лично или их семьи, вернулась к уровню осени 2014 года. 75% заявили, что санкции не создали никаких проблем ни для них, ни для их семей. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Лишь пятая часть (18%) опрошенных (против трети в период декабря 2014 — июня 2015) испытывает сложности в связи с введением санкций против России в настоящее время.

Также в граждан РФ сохраняется положительная оценка российских ответных санкций против США и ЕС. 65% опрошенных относятся к введению контрсанкций положительно. 21% — отрицательно.

По мнению 40% респондентов, ответные санкции России наносят ущерб по большей мере Западу. 12% считают, что контрсанкции наносят ущерб по большей мере самой России.

А 35% граждан уверены, что ответные санкции России наносят ущерб в равной степени обеим сторонам.

Опрос проведен 21 — 24 апреля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, основные экономические санкции стран ЕС в отношении Российской Федерации были введены весной 2014 года после государственного переворота на Украине и возврата Крыма в состав РФ. После чего России ввела контрсанкции, запретив ввоз некоторых товаров на территорию страны.

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