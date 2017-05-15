Париж, 15 мая, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Президент Франции призывает руководство Европейского союза к реформам, сообщает 14 мая Der Merkur.

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«Нам нужна более эффективная, более демократичная, более дипломатичная Европа, — заявил Макрон. — Я буду над этим работать».

Данную речь Эммануэль Макрон произнес 14 мая во время торжественной церемонии в Елисейском дворце, когда 39-летний политик официально вступил в должность президента Франции.

Макрон выступает за создание Европейского валютного фонда на основе Европейского механизма стабильности и за введение еврооблигаций, которые «объединяют долги».

Он также призывает унифицировать социальные стандарты в ЕС: нормы подготовки трудовых кадров, минимальную заработную плату, страховое здравоохранение, пособие по безработице и так далее.

Однако не все его предложения воспринимаются позитивно, особенно со стороны немецких политиков, так как многие реформы могут, по мнению немецких экономистов, ослабить положение Германии.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в Берлине назвал предложения Макрона «неразумными требованиями».

15 мая Эммануэль Макрон обсудит в Берлине с Ангелой Меркель данные предложения.