Рубцовск, Алтайский край, 15 мая, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Напомним, грунтовые воды, которые 7 апреля 2017 года подтопили приусадебные участки и жилые дома рубцовчан, медленно отступают, но в 59 жилых помещениях вода еще держится. За минувшие выходные удалось освободить от воды 21 домовладение.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Паводок в Рубцовске

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Паводок в Рубцовске

Для активизации сброса талых и грунтовых вод обустроены два отводных канала и задействован канал водооросительной системы. Более 250 человек и 67 единиц техники непрерывно ведут работы, направленные на стабилизацию ситуации, — откачиваются грунтовые воды, организовано изготовление защитных поддонов, ведётся расчистка придомовых территорий по заявкам граждан. Совместно работают сотрудники МЧС России, местные власти, муниципальные организации и другие службы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, паводковая обстановка в Алтайском крае остается стабильной, уровни воды в реках значительно ниже предельных отметок.