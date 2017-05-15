Ярославль, 15 мая, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В Ярославле вандалы разгромили памятник герою сказки Александра Пушкина коту ученому. Северная железная дорога, установившая скульптуру, решает вопрос о ее демонтаже. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Северной железной дороги.

Антон Шейнин Скульптура в Ярославле

Скульптура представляет собой полутораметровую композицию, где ученый кот в очках рассматривает открытую книгу, лежащую на двух других томах. Вандалы надругались над котом уже через несколько дней после установки: коту разбили нос и отломали очки. Поскольку скульптура сделана из полимера, это сделать не составило особого труда. Недавно коту сломали уши, а в книгах выломали целые куски.

«Сейчас мы решаем, что с ним делать. Должны в ближайшее время связаться с тем, кто изготавливал скульптуру, и обсудить с ними вопрос ее восстановления. Или уберем ее на одну из территорий СЖД. Например, в лагерь «Сахареж», раз ярославцы не ценят наш подарок городу. Читала в соцсетях, что ломали скульптуру дети. Наверное, даже из соседней школы», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по работе со СМИ Управления СЖД Светлана Шубина.

Скульптура установлена на территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Сорокина». Рзрешение на установку скульптуры на территории объекта культурного наследия от департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области получено не было, в связи с чем градозащитники направили в департамент жалобу.