Вашингтон, 15 мая, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в ходе поездки в США намерен «мобилизовать» международную поддержку Украины, говорится в сообщении на сайте политика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода (фрагмент)

Основными целями встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа, руководством Госдепа и Пентагона будет «противодействие агрессии России», энергетическая безопасность Украины и поддержка экономического восстановления страны.

Также планируются встречи с руководящими должностными лицами в Совете национальной безопасности США. Кроме того, Яценюка примут бывший президент США Барак Обама, бывший вице-президент Джозеф Байден, сенаторы Тед Круз, Джон МакКейн и Ричард Дурбин.

Яценюк намерен выступить перед экспертами в аналитических институтах American Enterprise Institute, Heritage Foundation и в Совете по вопросам внешней политики.

В Канаде бывший премьер-министр Украины встретится с министром иностранных дел Кристиной Фриланд и примет участие в мероприятиях, посвященных «солидарности с Украиной и крымскими татарами».

Ранее Интерпол отказался объявлять в международный розыск по запросу Генпрокуратуры России бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Российское ведомство направило в Интерпол материалы для розыска Яценюка, который уже заочно арестован в России за совершение тяжких преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая завершился визит в Вашингтон министра иностранных дел Украины Павла Климкина для участия в заседании Базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, в рамках которого прошли встречи главы МИД с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом.

В ходе переговоров администрация США заверила Киев «в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ». Глава МИД Украины утверждает, что власти США намерены принять активное участие в процессе мирного урегулирования в Донбассе.