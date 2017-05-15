Курган, 15 мая, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды 18 мая проведет парламентские слушания по теме «Территориальные схемы обращения с отходами: первый опыт регионов и необходимые корректировки нормативно-правовой базы». В обсуждении примут участие представители региональных исполнительных и законодательных органов власти, федеральных профильных министерств, эксперты научно-исследовательских организаций, представители отраслевого профессионального сообщества.

Ben_Kerckx Свалка мусора

Для регионов территориальная схема обращения с отходами — это главный документ, который будет определять, что делается с отходами, сколько и куда их вывозят, отмечают в Госдуме. Уже сейчас не только профильный комитет, но и сами регионы признают, что территориальные схемы надо дорабатывать, корректировать. Но механизм пересмотра территориальных схем не прописан. В Госдуме намерены устранить этот пробел.

Курганскую область на грядущих парламентских слушаниях представит директор ООО «ЭКО Технопарк» Сергей Завьялов, который ответил на вопросы корреспондента ИА REGNUM.

ИА REGNUM: Какие пробелы необходимо устранить в нормативно-правовых актах, регламентирующих обращение с отходами, на Ваш взгляд?

Нужно в оперативном порядке устранить противоречия между ожиданиями от территориальных схем и законодательными требованиями к ним. Разработка территориальных схем должна производиться по методикам, не позволяющим двусмысленное и превратное толкование.

На сегодня требования к содержанию территориальных схем обращения с отходами устанавливаются ст. 13.3 89-ФЗ. Постановлением правительства РФ № 197 от 16.03.2016 раскрывается содержание установленных законом разделов. В них отсутствуют перспективные планы развития. Разработка перспективных планов предусматривается Постановлением правительства РФ от 16.05.2016 N 424 и рядом правил. Мы не можем требовать от территориальных схем большего, чем заложено в нормативно-правовых актах.

Логика Минприроды заключалась в том, что территориальная схема должна зафиксировать текущее положение дел, а перспективные планы развития должны быть отражены в инвестиционной программе регионального оператора и региональной программе обращения с отходами. Минстрой же настаивал на включении перспективных планов именно в территориальные схемы. На фоне межведомственной неразберихи регионы включили перспективные планы обращения с отходами в территориальные. Формально это может считаться превышением полномочий, так как фиксирует в документе те параметры, на которые регулирующее воздействие данного документа не распространяется.

Мало того, что к качеству описания текущего положения дел возникает достаточное количество серьёзных вопросов, так и перспективные планы взяты с потолка. Они не проработаны детально, нет экономических обоснований, нет сравнительных характеристик, нет прогнозов, анализа устойчивости и так далее. Отсутствие четкого определения экономической и технологической модели развития создает широкое поле для коррупции в виде лоббирования проектов с «выпадающими доходами». А именно даёт возможность формирования системы на крайне невыгодных для региона и населения условиях, при этом основным бенефициаром становится некий «инвестор», который претендует на многократное увеличение тарифа, консолидацию в своих руках всех инфраструктурных объектов по сортировке и размещению отходов.

Некий инвестор, таким образом не являясь региональным оператором, с принятием на себя всей полноты ответственности одновременно получает гарантии бюджета региона на компенсацию выпадающих доходов. Под выпадающими доходами здесь понимается разница между согласованным объёмом поступления отходов, собираемостью тарифа и реальными поступлениями. Наиболее ярким является пример Новосибирской области, где по аналогичной схеме уже заключено концессионное соглашение на 121 млрд рублей. Подобные факты граничат с экономическими преступлениями и должны быть рассмотрены компетентными органами.

Далее, следуя формализму перспектив, расписанных в территориальной схеме, региональный оператор обязан будет реализовывать свою программу, опираясь на пустые критерии, или отказаться от статуса регионального оператора, так как будет вынужден отступать от положений схемы.

Поэтому необходимо либо исключить из территориальных схем разделы о перспективных планах, либо изменить требования к их содержанию и провести квалифицированные экономические и технологические расчеты, то есть разработать инвестиционные программы. Это предполагает, что ситуация будет развиваться по двум принципиально разным путям: либо инвестиционные программы будет разрабатывать региональный оператор, либо перспективу обращения с отходами установит территориальная схема.

ИА REGNUM: Давайте рассмотрим пути подробнее. Представим, что правительство распорядилось включить в территориальные схемы не формальный план-пустышку, а детальный, экономически обоснованный, перспективный план. Либо распорядилось удалить из территориальных схем перспективные планы.

В случае, если будет принято решение о повышении статуса территориальной схемы до документа стратегического планирования, тогда придётся расчёты, предусмотренные постановлением N 424, производить до утверждения территориальных схем. Это потребует пересмотра всех ранее утверждённых территориальных схем с переносом сроков выбора региональных операторов как минимум ещё на год. Для начала работ в новой системе делать этого не обязательно. Достаточно понимать, что территориальная схема лишь фиксирует текущее состояние инфраструктуры и материальных потоков и не является основным документом в процедуре формирования промышленности переработки отходов. Одновременно с этим территориальное планирование промышленности переработки отходов должно производиться исключительно на глубоких экономических расчётах. Эти расчёты должны позволять проведение сравнительного анализа нескольких альтернативных сценариев развития с выбором наиболее оптимального из них. Недопустимо чтобы решения о строительстве инфраструктурных объектов принимались без анализа экономических последствий для региона. Ни в одном из субъектов РФ подобные расчёты не проводились.

Если из территориальных схем уберут перспективное планирование обращения с отходами — все становится на свои места. В территориальной схеме будет закреплено текущее состояние обращения с отходами. Следующий шаг — сформировать программу регионального оператора на основании постановления N 424, утвердить программу на уровне субъекта федерации, сформировать инвестиционную региональную программу обращения с отходами, в которой будут прописаны сроки и суммы на ее реализацию, а также источники финансирования. Федеральным источником финансирования должен стать экологический сбор. Если у региона есть средства, то и областной источник финансирования может быть определен.

ИА REGNUM:Раз уж пошёл разговор об экологическом сборе, который платят с 1 января 2017 года производители практически всего, то известно, как он собирается. Предполагается, что средства от сбора пойдут на создание «мусорной» инфраструктуры. А как он будет распределяться?

И кем? Пока мы наблюдаем попытки лоббирования ведомственных интересов с целью получения полномочий по распределению средств экологического сбора. На сегодняшний день проработан механизм сбора, но не определено министерство, ответственное за его распределение.

Основной целью проводимых реформ по обращению с отходами является повышение качества жизни людей и снижение уровня заболеваемости населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас 25% всех заболеваний вызваны неблагоприятными экологическими факторами, то есть поступлением отходов в окружающую среду. В конечном итоге оценивать эффективность реформы системы обращения с отходами должен Минздрав РФ — по снижению уровня заболеваемости. Поступление химических веществ в окружающую среду — Минприроды РФ. Промышленность переработки отходов должна создаваться под руководством Минпромторга. Размещение производств должно быть согласовано в строгом соответствии с требованиями безопасности окружающей среды, которые вырабатывает Минприроды, и результаты деятельности промышленных предприятий также должно контролировать Минприроды РФ. Образование отходов жилищно-коммунального хозяйства, тарифы и потоки движения этих отходов должны контролироваться Минстроем РФ, который контролирует и организует всю систему ЖКХ, являющуюся основным источником образования твердых коммунальных отходов (ТКО). При этом следует помнить, что ТКО составляют всего лишь 1% от общего объёма образования отходов, 99% отходов образуется в промышленности.

Контролировать взаимодействие ведомств друг с другом и не допускать создания неких картельных сговоров и установления доминирующего положения на рынке, а также гарантировать формирование обоснованных и справедливых тарифов должна Федеральная антимонопольная служба. И вот когда каждый начнет понимать свое место в этой системе и действовать в строгом соответствии со своей утилитарной функцией, вот тогда будет организован порядок и все встанет на свои места.