Волгоград, 15 мая, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Ещё один проблемный дом, получения квартир в котором дольщики ждут уже более пяти лет, будет достроен в Волгограде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 15 мая, новый инвестор уже найден.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

Речь идет о 16-тиэтжном шестисекционном доме на 390 квартир в ЖК «Атлант» Дзержинского района города. Многоэтажку должны были сдать в эксплуатацию ещё в 2012 году, однако работа остановилась. В отношении застройщика в 2016 году введена процедура банкротства.

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Теперь завершать строительство предстоит компании «Пересвет-Юг». Новый инвестор обязуется ввести в эксплуатацию проблемный объект до конца 2019 года.

Как отметили в обладминистрации, соглашение о реализации инвестиционного проекта, предусматривающего завершение строительства проблемного дома, возводимого с привлечением средств жителей, заключено впервые. Подписи под документом поставили руководители облстройнадзора, облкомимущества, а также компаний «Атлант» и «Пересвет-Юг».

«К этому решению мы шли практически год», — подчеркнула заместитель губернатора региона Валентина Гречина. — Это первый опыт, который будет тиражироваться в отношении других домов-долгостроев».

Для того чтобы завершить строительство на сегодняшний день требуется от 300 до 400 миллионов рублей. Земельный участок площадью 10 гектаров для комплексной жилой застройки, который будет предоставлен инвестору по соглашению, компенсирует финансовые потери при завершении проблемного объекта, пояснила Гречина.

Добавим, что квартиры в проблемном доме приобрели 275 участников общедолевого строительства. Теперь их права будут защищены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начала 2017 года в Волгограде уже введены в эксплуатацию два долгостроя — дома в ЖК «Европейский» и ЖК «Ежевика». Новоселами в них готовятся стать 420 дольщиков. Кроме того, возобновлены работы на проблемных домах по улице Лавочкина, 7, Огарева, 21б, Героев Тулы, 7.

Всего в 2017 году в областном центре планируется ввести в эксплуатацию 15 из 20 домов, числящихся на сегодня в перечне проблемных.