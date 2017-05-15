Донецк, 15 мая, 2017, 10:44 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 14 мая, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии два раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 48 раз, сообщают 15 мая СМИ народных республик.

Суть Времени ДНР ИА REGNUM Солдат с ПК. ДНР

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили два раза режим тишины. Оба раза украинская армия выпустила снаряды по селу Калиново.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм и автоматические станковые гранатометы АГС.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 48 раз. Под огнем оказались 16 населенных пунктов.

Огнем украинской артиллерии был поврежден частный дом в поселке Трудовские, а также обесточены три села — Саханка, Заиченко и Ленинское. Помимо этого, без газа и воды осталось село Коминтерново.

По данным Украины, шестеро солдат ВСУ были ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 49 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино, Новотроицкого и Талаковки.

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На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Троицкого, Станицы Луганской, Авдеевки, Луганского, Новгородского, Валуйского.

Напомним, в сентябре 2014 года между Украиной и ДНР и ЛНР были подписаны Минские соглашения, которые предусматривают прекращение огня обеими сторонами конфликта, освобождение всех заложников и проведение Украиной децентрализации власти.

Вторые Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года, они также обязывают обе стороны конфликта отвести тяжелую технику от линии фронта, прекратить огонь и начать мирное урегулирование конфликта.

Тем не менее Украина раз за разом нарушает договоренности, используя их в своих интересах. Так, представители республик несколько раз заявляли, что украинские войска проводят обстрел собственных позиций только для того, чтобы выдать этот случай как «нарушение ДНР и ЛНР мирных договоренностей».