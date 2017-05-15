Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске. В здании начался пожар.

Сергей Бобылев / РИА Новости

Первые сообщения о ЧП появились около 20:00. В это время в «Крокус сити холле» должен был начаться концерт известной рок-группы «Пикник». Вместимость зала — 7500 мест. На концерте ожидался аншлаг.

На публикуемых видео были слышны автоматные очереди. Вскоре появились кадры из самого зала: люди в панике бросались на пол и пытались выбраться через сцену. В это время террористы открыли огонь по собравшимся.

Максим Блинов/ РИА Новости

По залу стал распространяться огонь. По свидетельствам очевидцев, нападавшие подожгли кресла.

Вскоре огонь охватил крышу «Крокус сити холла». Как сообщили агентству «Интерфакс» в оперативных службах, площадь пожара составляет до 3 тысяч квадратных метров.

По данным регионального минздрава, к зданию «Крокус сити холла» направлено более 50 бригад скорой помощи. Как сообщил региональный главк МЧС, пожарные эвакуировали около ста человек, проводятся работы по спасению людей с крыши здания при помощи подъемных механизмов.

Сергей Бобылев / РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что выехал на место ЧП, образован оперативный штаб.

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«Работает СОБР. Около Крокуса более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим», — сообщил он.

Согласно сообщению ФСБ, в концертном зале произошла стрельба, возник пожар. Отмечается, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в «Крокусе».

На произошедшее отреагировал мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал Собянин у себя в телеграм-канале.

Сергей Бобылев / РИА Новости

По информации ФСБ, в ходе теракта погибли 40 человек, более 100 ранены. Проводятся оперативно-розыскные действия, предпринимаются все возможные меры для оказания помощи пострадавшим в результате террористического акта.

Губернатор Воробьёв заявил, что четверо госпитализированных после событий в «Крокус сити холле» находятся в тяжелом состоянии.

Источник ИА Регнум сообщил, что около 21:00 в «Крокус Сити Холле» шёл бой между силовиками и боевиками, открывшими огонь.

Как сообщает телеканал «Россия 24», пожар в концертном зале продолжает распространяться, корреспонент ТАСС с места событий сообщил, что кровля здания начала рушиться.

Тем временем, Департамент транспорта Москвы сообщил о начале усиленных досмотров в метро Москвы из-за событий в Красногорске.

РИА Новости приводит рассказ своего корреспондента, который был на месте событий и стал очевидцем произошедшего. По его словам, как минимум трое вооруженных террористов без масок и в камуфляже ворвались в концертный зал через партер в районе 20:00 между вторым и третьим звонком и в упор открыли огонь по людям, а также разбрасывали дымовые шашки. Сумевшим выбраться помогала охрана комплекса, она указывала людям дорогу к эвакуационным выходам и оставалась на месте.

Первые пострадавшие в ходе событий в Красногорске стали поступать в медучреждения, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко держит ситуацию на контроле, сообщил помощник министра.

На фоне происходящего в «Крокус сити холле» столичные аэропорты усиливают меры безопасности, аналогичным образом отреагировали и в РЖД, там усиливают меры безопасности на вокзалах, станциях и на транспорте.

В Москве и области отменяются массовые мероприятия. Сергей Собянин сообщил об отмене в эти выходные всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий в городе.

Максим Блинов/ РИА Новости

Семьи погибших и пострадавших в ходе теракта в Подмосковье получат всю необходимую помощь от государства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале.

«Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар. Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание», — говорится в сообщении.

Нападение в Красногорске является кровавым терактом, который происходит на глазах всего человечества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокус сити холл» и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества», — написала она у себя в телеграм-канале.

Убийц, атаковавших «Крокус сити холл» и всех, кто за ними стоит, ждёт неминуемая расплата, заявил депутат Госдумы, глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Неизвестные пока ублюдки совершили подлое убийство невинных людей в «Крокус сити холле», но мы найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит. Все ответят, все. От имени комитета по обороне Государственной Думы выражаю соболезнования родным погибших и пострадавшим», — написал он у себя в телеграм-канале.

К суровому наказанию для террористов призвал также глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил свои соболезнования родным и близким пострадавших.

«Я решительно осуждаю подобные акты насилия, жестокости и безрассудства, направленные против мирных жителей, которые переходят все возможные грани и нарушают основные принципы человечности и гуманизма. Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми.

Компетентные органы обязательно выявят, привлекут к ответственности и накажут всех причастных в самое короткое время. Меры против террористов должны быть самыми жёсткими и суровыми», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.