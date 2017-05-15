Расстреливали из автоматов. Что известно о нападении в «Крокус Сити Холле»
Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске. В здании начался пожар.
Первые сообщения о ЧП появились около 20:00. В это время в «Крокус сити холле» должен был начаться концерт известной рок-группы «Пикник». Вместимость зала — 7500 мест. На концерте ожидался аншлаг.
На публикуемых видео были слышны автоматные очереди. Вскоре появились кадры из самого зала: люди в панике бросались на пол и пытались выбраться через сцену. В это время террористы открыли огонь по собравшимся.
По залу стал распространяться огонь. По свидетельствам очевидцев, нападавшие подожгли кресла.
Вскоре огонь охватил крышу «Крокус сити холла». Как сообщили агентству «Интерфакс» в оперативных службах, площадь пожара составляет до 3 тысяч квадратных метров.
По данным регионального минздрава, к зданию «Крокус сити холла» направлено более 50 бригад скорой помощи. Как сообщил региональный главк МЧС, пожарные эвакуировали около ста человек, проводятся работы по спасению людей с крыши здания при помощи подъемных механизмов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что выехал на место ЧП, образован оперативный штаб.
«Работает СОБР. Около Крокуса более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим», — сообщил он.
Согласно сообщению ФСБ, в концертном зале произошла стрельба, возник пожар. Отмечается, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в «Крокусе».
На произошедшее отреагировал мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал Собянин у себя в телеграм-канале.
По информации ФСБ, в ходе теракта погибли 40 человек, более 100 ранены. Проводятся оперативно-розыскные действия, предпринимаются все возможные меры для оказания помощи пострадавшим в результате террористического акта.
Губернатор Воробьёв заявил, что четверо госпитализированных после событий в «Крокус сити холле» находятся в тяжелом состоянии.
Источник ИА Регнум сообщил, что около 21:00 в «Крокус Сити Холле» шёл бой между силовиками и боевиками, открывшими огонь.
Как сообщает телеканал «Россия 24», пожар в концертном зале продолжает распространяться, корреспонент ТАСС с места событий сообщил, что кровля здания начала рушиться.
Тем временем, Департамент транспорта Москвы сообщил о начале усиленных досмотров в метро Москвы из-за событий в Красногорске.
РИА Новости приводит рассказ своего корреспондента, который был на месте событий и стал очевидцем произошедшего. По его словам, как минимум трое вооруженных террористов без масок и в камуфляже ворвались в концертный зал через партер в районе 20:00 между вторым и третьим звонком и в упор открыли огонь по людям, а также разбрасывали дымовые шашки. Сумевшим выбраться помогала охрана комплекса, она указывала людям дорогу к эвакуационным выходам и оставалась на месте.
Первые пострадавшие в ходе событий в Красногорске стали поступать в медучреждения, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко держит ситуацию на контроле, сообщил помощник министра.
На фоне происходящего в «Крокус сити холле» столичные аэропорты усиливают меры безопасности, аналогичным образом отреагировали и в РЖД, там усиливают меры безопасности на вокзалах, станциях и на транспорте.
В Москве и области отменяются массовые мероприятия. Сергей Собянин сообщил об отмене в эти выходные всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий в городе.
Семьи погибших и пострадавших в ходе теракта в Подмосковье получат всю необходимую помощь от государства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале.
«Мужества всем нам, всему обществу, вынести этот удар. Те, кто стоит за этим чудовищным преступлением, понесут заслуженное и неизбежное наказание», — говорится в сообщении.
Нападение в Красногорске является кровавым терактом, который происходит на глазах всего человечества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокус сити холл» и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества», — написала она у себя в телеграм-канале.
Убийц, атаковавших «Крокус сити холл» и всех, кто за ними стоит, ждёт неминуемая расплата, заявил депутат Госдумы, глава парламентского комитета по обороне Андрей Картаполов.
«Неизвестные пока ублюдки совершили подлое убийство невинных людей в «Крокус сити холле», но мы найдем и убийц, и тех, кто за ними стоит. Все ответят, все. От имени комитета по обороне Государственной Думы выражаю соболезнования родным погибших и пострадавшим», — написал он у себя в телеграм-канале.
К суровому наказанию для террористов призвал также глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил свои соболезнования родным и близким пострадавших.
«Я решительно осуждаю подобные акты насилия, жестокости и безрассудства, направленные против мирных жителей, которые переходят все возможные грани и нарушают основные принципы человечности и гуманизма. Такое могут сотворить только трусы и ничтожества, которые смелы только перед беззащитными и невооруженными людьми, женщинами, детьми.
Компетентные органы обязательно выявят, привлекут к ответственности и накажут всех причастных в самое короткое время. Меры против террористов должны быть самыми жёсткими и суровыми», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.