Москва, 15 мая, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Стратегия экономической безопасности России до 2030 года предусматривает приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области, следует из опубликованного документа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Основными задачами по реализации направления, касающегося сбалансированного пространственного и регионального развития РФ, укрепления единства ее экономического пространства, являются: (…) приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области», — говорится в стратегии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подписанная президентом РФ Владимиром Путиным Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года призвана предотвратить кризисные явления в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также не допустить снижения качества жизни граждан. Кроме того, стратегия предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае западных санкций.

В рамках реализации стратегии правительству РФ поручается в трехмесячный срок разработать меры организационного, нормативно-правового и методического характера и обеспечить их выполнение.