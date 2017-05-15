Москва, 15 мая, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля растет к доллару США и евро, свидетельствуют данные торгов 15 мая на Московской бирже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

К 10:11 мск доллар США подешевел к рублю на 55,5 копейки и составил 56,53 рубля. Евро к этому времени торгуется по 61,8425 рубля, он упал на 60,75 копейки.

Торги по доллару открылись на отметке в 56,5075 рубля, по евро — 61,99 рубля. Доллар торговался в диапазоне от 56,5075 до 56,8150 рубля.

Минимум по евро составил 61,82 рубля, максимум — 62,0150 рубля.

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На 15 мая Банк России повысил курс доллара США к рублю и понизил курс евро. Доллар вырос на 4,79 копейки и составил 57,1640 рубля. Евро опустился на 6,8 копейки и составил 62,0915 рубля.