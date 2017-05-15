Москва, 15 мая, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Мэрия Москвы открыла голосование по включению домов в программу реновации. Проверка голосов по стандартам госуслуг с участием федеральных органов власти исключит возможные ошибки при проведении голосования, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

Голосование по проекту программы реновации будет проводиться на двух площадках: электронной в системе «Активный гражданин» и очной в центрах государственных услуг «Мои документы».

Кроме того, собственники квартир в любой момент могут провести общее собрание собственников помещений (включая нежилые) и решить, хотят они участвовать в программе реновации или нет.

Как в «Активном гражданине», так и в центрах госуслуг «Мои документы» участвовать в голосовании могут и собственники квартир, и наниматели по договорам социального найма.

Дополнительная система верификации голосов исключит попытки манипуляции — прежде всего голосование посторонних лиц, а возможность в любой момент проверить верность учета голоса обеспечит прозрачность всего процесса.

Голосование по включению пятиэтажек в проект программы реновации жилья открылось 14 мая и завершится 15 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Москве состоялся многолюдный митинг против реновации жилого фонда. Митинг против программы реновации пятиэтажного жилья собрал порядка 60 тыс. человек. Мэр Москвы Сергей Собянин к возмущенным его проектом москвичам выйти не рискнул. Напомним, планы сноса пятиэтажек затрагивают интересы 1,6 млн человек в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин уже внес на рассмотрение Мосгордумой законопроект, устанавливающий 12 гарантий для жителей города, чья жилая площадь попала в программу реновации жилищного фонда.

В частности, если гражданин согласен участвовать в программе, то он получит равнозначную жилую площадь бесплатно и в собственность. При этом не гарантируется компенсация за ремонт «голых стен», расходы за который придётся оплачивать из своего кошелька переселенцам.