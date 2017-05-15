Москва, 15 мая, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий уголовную ответственность за искажение истории и оскорбление памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны, готовят депутаты фракции «Справедливая Россия», сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предполагается, что законодательная инициатива будет распространяться не только на граждан РФ, но и на иностранных граждан, совершивших преступление за рубежом. Нарушителей предлагается наказывать штрафом, арестом, запретом на въезд в РФ, арестом российского имущества.

Поводом для разработки законопроекта стали события 9 мая на Украине.

«Сегодня враги России в Киеве и за его пределами активно поддерживают группы провокаторов, занимающиеся оскорблением памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны на Украине. Мы должны законодательно исключить возможность подобных действий у нас на Родине и за ее пределами. Экстремисты откуда они не были бы должны понимать, что спуску за нападки на Россию им не будет», — отметил депутат Госдумы.