В ГД предлагают уголовное наказание за оскорбление памяти участников Войны
Москва, 15 мая, 2017, 10:04 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий уголовную ответственность за искажение истории и оскорбление памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны, готовят депутаты фракции «Справедливая Россия», сообщил лидер партии Сергей Миронов.
Предполагается, что законодательная инициатива будет распространяться не только на граждан РФ, но и на иностранных граждан, совершивших преступление за рубежом. Нарушителей предлагается наказывать штрафом, арестом, запретом на въезд в РФ, арестом российского имущества.
Поводом для разработки законопроекта стали события 9 мая на Украине.
«Сегодня враги России в Киеве и за его пределами активно поддерживают группы провокаторов, занимающиеся оскорблением памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны на Украине. Мы должны законодательно исключить возможность подобных действий у нас на Родине и за ее пределами. Экстремисты откуда они не были бы должны понимать, что спуску за нападки на Россию им не будет», — отметил депутат Госдумы.