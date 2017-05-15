Москва, 15 мая, 2017, 09:59 — ИА Регнум. «Реальный валютный курс является отражением уровня развития экономики и ее структуры, — говорится в сообщении. — Укрепление валютного курса — нормальный процесс для стран «догоняющего» развития, нацеленных на уменьшение своего отставания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В записке отмечается, что конкуренция за счет искусственного занижения курса национальной валюты — это ценовой демпинг, который может привести к падению благосостояния граждан РФ и понижению эффективности производства.

Эксперты ЦБ РФ считают, что если преследовать цель снижения курса рубля к доллару, то это будет чревато понижением зарплат, как в бедных странах, где есть избыток дешевой рабочей силы.

«Это будет требовать все более сильного занижения реального валютного курса и заработных плат, низких стандартов потребления», — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, в современном мире конкуренция смещается в сторону соревнования в качестве, технологичности и имидже товара, а попытки участвовать в ней только по ценовым показателям приведут в итоге к росту технологического отставания.

«Попытки страны конкурировать только по цене в конечном итоге приведут к увеличению технологического отставания», — говорится в записке.

Авторы документа отмечают, что политика слабого рубля не дает расти производительности труда. В свою очередь это приводит к тому, что ресурсы не могут перемещаться в более трудоемкие или капиталоемкие отрасли.