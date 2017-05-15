Краснодар, 15 мая, 2017, 09:37 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в летние месяцы поправить свое здоровье и отдохнуть смогут более 400 тысяч кубанских школьников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 15 мая, на эти цели в 2017 году выделено свыше трех млрд рублей.

Krasnodar.ru Летний отдых детей

Как отметила в ходе расширенного заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей вице-губернатор края Анна Минькова, несмотря на финансовые трудности, консолидированный бюджет оздоровительной кампании удалось удержать на уровне прошлого года — он превысил 3,3 миллиарда рублей.

Кроме того, в 2017 году в крае стало на 3,5% больше школьников. Что касается трудных подростков, то этим летом отдохнут и поправят свое здоровье 158 тысяч детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. По информации и.о. министра труда и социального развития края Сергея Белопольского, показатель соответствует уровню 2016 года. Всего же на Кубани проживает почти 180 тысяч ребят этой категории.

Также по теме: На Кубани выделят почти 2 млрд рублей на оздоровление детей

Незаконный лагерь для детей закрыли в глухом горном районе Сочи

Помимо интересного и полноценного времяпрепровождения детей Анна Минькова обратила внимание на необходимость тщательно подготовить все составляющие детского отдыха — питание, медобслуживание, комфортное проживание, а главное — безопасность, в частности, усиленный контроль при нахождении детей у водоемов.

Подробнее: В детском лагере «Большое приключение» на Кубани спешно устранили нарушения

Для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний необходима четкая организация работы по проведению медицинских осмотров школьников при заездах в лагеря и здравницы. Немаловажным, по мнению вице-губернатора, является контроль над состоянием здоровья персонала, а также его профподготовкой.

Планируется, что летом 2017 года в оздоровительных лагерях, санаториях и пансионатах побывают 420 тысяч кубанских школьников. За четыре месяца текущего года в крае уже отдохнуло более 17,5 тысячи детей.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2016 год в организациях отдыха и оздоровления детей побывали свыше 395 тысяч кубанских школьников. Еще 160 тысяч ребят школьного возраста занимались детско-юношеским туризмом. Это 98,4% от общего числа учащихся. И это почти на 50 тысяч ребят больше, чем в 2015 году.

Из средств краевого бюджета в 2016 году на оздоровление, отдых и занятие детей активными формами детско-юношеского туризма было направлено более 1,1 млрд рублей. Кроме того, из средств муниципальных бюджетов — свыше 608 млн рублей.

Напомним, после трагедии в Карелии, где на Сямозере 18 июня 2016 года утонули 14 человек, на всех объектах санаторно-курортной сферы Краснодарского края, задействованных для отдыха детей, были проведены внеплановые дополнительные проверки безопасности. Проверку выдержали детские лагеря и здравницы Геленджика и Анапы.

Читайте также: Детские лагеря и здравницы Геленджика выдержали проверку на безопасность