Ярославль, 15 мая, 2017, 09:36 — ИА Регнум. В Ярославле возобновлено строительство двух детских садов — на улицах Чернопрудная и Академика Колмогорова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Первый подрядчик не смог завершить строительство, прекратил работы, взяв аванс. По этому факту ярославская полиция расследует уголовное дело. 17 марта 2017 года на оба объекта вышел новый застройщик — ООО «ПОЖГРУПП».

City-yaroslavl.ru Строительство детского сада в Ярославле

«Объекты возобновлены. Строители находятся в графике, работы разворачиваются. К сентябрю здания должны быть готовы, их благоустроят. Мы свои замечания сделали, все они устранимы и не влияют на график производства работ и безопасность. На следующей неделе увидим проект в полном варианте, где наглядно посмотрим, в каких условиях будут находиться дети. Всеми силами будем стараться, чтобы объекты были сданы в срок», — сказал первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов.

Каждое дошкольное учреждение рассчитано на 6 групп, которые будут посещать 125 детей. Открыть новые сады планируется в декабре. Микрорайон «Сокол» в Ярославле — густонаселенный район новостроек, где проживает большое количество семей с детьми. Сейчас в существующие два садика в районе практически не могут попасть дети не льготных категорий. Также микрорайон нуждается в новой школе, проект которой выполнен мэрией Ярославля, однако строительство не может начаться из-за нехватки денег в местном и региональном бюджетах.