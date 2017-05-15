Москва, 15 мая, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Отсутствие консенсуса по справедливой к рынку и здоровой к экономике стоимости рубля является, пожалуй, одной из основных проблем современных финансовых ведомств России. Каждый тянет одеяло на себя, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль-евро

«В ЦБ полагают, что свободное ценообразование должно рано или поздно вывести рынок к относительно ровному курсу национальной валюты. А вот Минфин видит проблемы в дорогом рубле, поскольку вынужден то и дело «затыкать» бюджетные дыры. К тому же МЭР то и дело меняет точку зрения, а в Кремле подчеркивают, что излишне сильная валюта мешает экономке развиваться», — отметила эксперт.

«В новом релизе Департамента исследований и прогнозирования российского Центробанка говорится, что использование конкурентной силы девальвированного рубля — уже вчерашний день, и нужно уделять больше внимания качеству и технологиям, а не зарабатывать на пустом месте», — сказала Бодоова.

По ее мнению, «в чем-то это исследование право: демпинг работает только тогда, когда иных механизмов улучшения конкурентоспособности уже нет. Так дело обстоит, например, с экспортом зерна и пшеницы российского производства — низкое качество производимого зерна не позволяет конкурировать в полную силу с мировыми производителями пшеницы высшего качества, но девальвация рубля в 2014—2015 годах позволила усилить позиции российского зерна на мировом рынке за счет блестящего ценового предложения. В плюсе остались все: и продавцы, и покупатели, и бюджет».

«Перевести количество в качество здесь почти невозможно. Во-первых, потребуется неподдающееся расчету количество свободного капитала с госгарантиями, во-вторых, технологии и сырье для старта, в-третьих, образуется временный провал позиций на мировом рынке. Остается только лавировать среди потока предложения с лучшей ценой. И так — в большей части российского несырьевого экспорта», — пояснила эксперт.

«Упор на качество и технологии — вещь, безусловно, правильная. Но для современной России, когда бизнес опасается инвестировать в производство собственные деньги, не понимая, что с экономикой будет завтра, а внешние инвесторы остаются в стороне «до лучших времен», это почти что утопия», — считает Бодрова.

«Пока же можно сколько угодно говорить о естественно конкуренции или преимуществах, но факт остается фактом: рубль — сырьевая валюта развивающейся экономики, и его курс во многом зависит именно от цены на нефть и позиции России на мировой арене. При стоимости барреля Brent в пределах $49−52 относительно справедливая цена доллара составляет 56,50−60 рублей. Все, что за пределами этого коридора — спекулятивная премия и голый энтузиазм», — высказала свое мнение эксперт.