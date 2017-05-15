Москва, 15 мая, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Банк России с 15 мая отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух кредитных организаций КБ «Информпрогресс» и «Интеркоопбанк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что банк «Информпрогресс» размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски.

«Интеркоопбанк» проводил сомнительные операции, связанные с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.

В кредитных учреждениях назначены временные администрации.

По величине активов банк «Информпрогресс» занимал 575 место в банковской системе РФ, «Интеркоопбанк» — 573 место.

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Напомним, в конце апреля 2017 года Банк России в один день лишил лицензии сразу три банка — банк «СИБЭС» (г. Омск), «Международный строительный банк» (г. Москва) и «Владпромбанк» (г. Владимир),

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года Центробанк РФ отозвал лицензии у более, чем 20 российских банков. За 2016 год отозваны лицензии у 88 банков. В 2015 году лишились лицензии на проведение банковских операций 93 банка.