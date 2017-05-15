Тула, 15 мая, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Крупная авария произошла на 161 км трассы М-4 в Веневском районе Тульской области ранним утром 15 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на трассе столкнулись пассажирский автобус Setra и грузовой автомобиль DAF. Информация об аварии поступила в службу спасения в 05:40.

ГУ МЧС по Тульской области Последствия ДТП с участием пассажирского автобуса

Автобус двигался по маршруту Кимовск — Москва. По сообщению регионального УМВД, водитель автобуса допустил столкновение с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении.

По предварительным данным, в результате пострадали восемь человек: семь пассажиров и водитель автобуса. Пассажиры госпитализированы, водитель остался на месте происшествия, пишет ТАСС.

Это вторая крупная авария в регионе за последнее время. Поздно вечером 13 мая в Ясногорске в ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2112 и полицейским служебным автомобилем УАЗ пострадали четверо полицейских, две девушки 2000 года рождения, а также водитель ВАЗа, позже он скончался в больнице.