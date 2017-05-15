Владивосток, 15 мая, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен в Уссурийском городском округе (Приморский край), передает 15 мая Russia Today.

Николай Богданов-Бельский. Паводок

Как сообщили местные власти, режим ЧС введен в четырех селах Уссурийского городского округа. Причиной такого решения стало размывание моста, в результате чего сейчас невозможно сообщение с селом Кроуновка.

«Сегодня с 12:00 (05:00 мск) был введен режим ЧС на Пушкинской территории, куда входит Кроуновка», — сообщили местные власти.

Уточняется, что люди переправляются на лодках, к настоящему моменту удалось переправить 80 жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморье из-за паводка ограничено сообщение с Кроуновкой, а также с населенным пунктами Яконовка и Корсаковка. Сообщение осуществляется исключительно грузовым транспортом.

В этих поселениях отменили занятия в школах. В Кроуновке принято решение провести уроки в местном доме культуре для 43 учеников, в Яконовке 28 учащихся занимаются дистанционно.

Напомним, мост через реку Кроуновка в 2015 году был разрушен паводком, вызванным тайфуном «Гони». Сейчас в работе — проект нового моста, строительство которого пока не началось. Власти уверяют, что работы начнутся до конца 2017 года.