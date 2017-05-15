Токио, 15 мая, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Японская корпорация Toyota в течение ближайших трех лет выделит 40 млн иен ($350 тыс.) на создание летающего автомобиля. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на свои источники.

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«Компания Toyota Motor приняла решение осуществить финансирование проекта летающей машины, над которой вне рабочего времени будут работать ряд ее молодых сотрудников», — говорится в сообщении.

По данным издания, проектом, запущенным еще в 2012 году и получившим название Cartivator, добровольно занимаются несколько сотрудников японской корпорации. Финансирование проекта ранее осуществлялось за счет денег, собранных через сеть интернет.

Отмечается, что разработчики планируют закончить создание летающего автомобиля уже к 2019 году, а в 2020 году представить его на Олимпиаде в Токио.