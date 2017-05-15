Пекин, 15 мая, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Национальной администрации туризма КНР Жу Байсинь рассказал журналистам о мерах, принимаемых властями страны в целях популяризации Китая среди иностранных туристов. По словам чиновника, в ближайшие 3 года на территории КНР будет создано сразу несколько тематических парков.

gyosimon Пекин.Храм Неба. Династия Мин

В рамках реализации 13-го пятилетнего плана развития страны на 2016−2020 годы власти сразу нескольких провинций заявили о намерениях создать уникальные туристические зоны, которые объединили бы сразу несколько видов развлечений, пишет «Чжунго жибао».

«Мы внимательно изучили данный вопрос и пришли к выводу, что наибольшей популярностью среди туристов пользуются рекреационные зоны, объединившие сразу несколько видов отдыха. Например, тематический парк в Сычуане, посетители которого могут прокатиться на аттракционах, после чего сходить в театр или кино. Все развлекательные комплексы расположены на одной площадке, что очень удобно для посетителей», — отметил пресс-секретарь.

Жу Байсинь добавил, что власти КНР намерены создать дополнительные фирменные зарубежные парки развлечений на территории Китая. В частности, речь может идти об открытии второго «Диснейленда» на территории КНР. Первый подобный парк развлечений был открыт менее года назад в Шанхае.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, главный исполнительный директор Walt Disney Боб Игер сообщил журналистам, что за первые 9 месяцев работы шанхайского «Диснейленда» первый в Китае тематический парк по мотивам мультфильмов «Диснея» посетило более 8 млн жителей Шанхая и гостей города.