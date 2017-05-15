Москва, 15 мая, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Банк России с 15 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Интеркоопбанк» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Интеркоопбанк» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.

Высокая вовлеченность банка в подобную деятельность в условиях неоднократного применения надзорным органом мер, направленных на ее пресечение, свидетельствовала об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности.

В сложившихся обстоятельствах регулятором принято решение о выводе «Интеркоопбанк» с рынка банковских услуг.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

По величине активов кредитная организация занимала 573 место в банковской системе Российской Федерации.

Добавим, сегодня же была отозвана лицензия у московского банка «Информпрогресс».

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года Центробанк РФ отозвал лицензии у более чем 20 российских банков. За 2016 год отозваны лицензии у 88 банков. В 2015 году лишились лицензии на проведение банковских операций 93 банка.