Москва, 15 мая, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Дата публикации — 15 мая.

Ранее Путин подписал указ об утверждении в России Стратегии развития информационного общества на 2017−2030 годы.

Согласно документу, нацеленному «на обеспечение условий для формирования в России общества знаний», до 1 октября 2017 года правительство должно утвердить перечень показателей реализации развития стратегии.

Также к этому времени должен быть утвержден план реализации стратегии.