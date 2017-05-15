Москва, 15 мая, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Банк России с 15 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Бизнес-модель банка «Информпрогресс» была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников. При этом банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски.

В связи с досозданием необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.

Кроме того, банк «Информпрогресс» не выполнил в установленный законом срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств.

Регулятор неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения.

По величине активов кредитная организация занимала 575 место в банковской системе РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2016 год Центробанк РФ отозвал лицензии у 88 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.