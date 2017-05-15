Хьюстон, США, 15 мая, 2017, 08:49 — ИА Регнум. NASA выложило снимок участка поверхности Марса, который, как считают специалисты, в пострадал от древнего наводнения. Фотография доступна на сайте NASA.

NASA Марс

Изображение было получено с помощью орбитальной станции MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). На нем виден хорошо сохранившийся оползень и скалистый откос у края горы. Снимок выложен в сеть 12 мая.

Аппарат MRO был запущен в 2005 году, а в 2006 году достиг Марса. Аппарат предназначен для съемки поверхности планеты, а также передачи сигналов на Землю с марсоходов.