Казань, 15 мая, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Более сотни могильных надгробий оказались повреждены и опрокинуты на кладбище села Бэчек (Васюково) в Зеленодольском районе Татарии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по РТ, 14 мая утром в правоохранительные органы обратился местный имам, который и сообщил о повторном акте вандализма на кладбище села. Силами жителей только на днях были восстановлены повреждённые в конце апреля 2017 года надгробия.

cocoparisienne Кладбище

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«В данном акте вандализма подозревается всё тот же несовершеннолетний гражданин, которого суд еще в 2014 году признал недееспособным из-за психического заболевания. После повторного случай он задержан, его судьбу решит суд», — отметили в пресс-службе.

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Как напоминает ИА REGNUM, осенью 2016 года вандалы устроили погромна Ново-Татарском кладбище, которое ведет свою историю с XVIII века. Тогда пострадали 123 надгробия. В качестве подозреваемого следствие называет 24-летнего представителя националистического сообщества, но сам он вину отрицает. Следствие по данному делу продолжается.

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По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

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