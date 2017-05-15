Панама, 15 мая, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Президент Панамы Хуан Карлос Варела 14 мая предупредил водителей такси о том, что у них отнимут лицензию на работу, если они начнут блокировать улицы в знак протеста против сервиса Uber, к чему призывали лидеры отрасли, сообщает El Nuevo Diario.

GörlitzPhotography Такси

«Те, кто имеют лицензию или транспортные квоты, не могут использовать эти квоты, чтобы блокировать улицы, а те, кто это сделает, немедленно лишатся и лицензий, и квот», — заявил Варела журналистам.

Между тем, лидер объединения транспортников Рафаэль Рейес заявил 14 мая, что призвал таксистов блокировать ключевые проспекты столицы Панамы в знак протеста против сервиса Uber.

По словам Рейеса, блокада должны начаться 04.00 по местному времени (12.00 по Москве) 15 мая и через два часа маршем проследовать к зданию Министерства наземного транспорта для того, чтобы просить власти высказаться по поводу их протеста против Uber.

В связи с этим президент Варела заявил, что «есть и другие способы решать вопросы», и назвал «диалог» способом разрешения конфликтов.

Президент также предложил лидерам объединения таксистов лично встретиться 15 мая для разрешения вопроса с Uber.

«Однако мы не допустим блокировки основных дорог города машинами, которые предназначены для обеспечения услуг население», — добавил он.

Напомним, таксомоторные профсоюзы Панамы жалуются на сервис Uber, который начал действовать в Панаме в 2014 году, и утверждают, что этот сервис незаконный.

Лидер профсоюзного движения таксистов Рейес неоднократно заявлял, что власти ничего не сделали, чтобы остановить «незаконный» Uber и утверждал, что нет «ни одного закона», который бы заставлял этот сервис отвечать стандартам пассажирских перевозок в Панаме.

Первоначально президент Панамы Варела заявлял, что сервис Uber не представляет конкуренции для обычного таксиста, так как является гораздо более персонализированным и дорогостоящим и может оплачиваться только банковской картой.

Однако после того, как сервис открыл возможность приема наличных платежей в 2016 году, Варела назвал стратегию подхода к Uber «ошибкой» и заявил, что правительство будет его «регулировать».