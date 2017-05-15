Богданович, Свердловская область, 15 мая, 2017, 08:42 — ИА Регнум. В Свердловской области неизвестные разрушили более 100 надгробий могил на кладбище в селе Коменки, которое расположено недалеко от Богдановича. Вандалы повалили надгробные памятники на землю, а часть гранитных плит оказалась разбита.

hurk Кладбище. Крест

По данному факту проводится проверка. В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что полиция уже занимается расследованием данного дела, и по итогам проверки будет принято дальнейшее решение. Официальный представитель регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых сообщил, что на территории Свердловской области в последние годы уже были подобные случаи, и практически все подобные преступления не остались безнаказанными. Он подчеркнул, что как только в этом деле появится дополнительная информация, она будет обнародована.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области вандалы разрушили установленный Героям Советского Союза, получившим награды в ходе Великой Отечественной войны, памятник в Сысерти. Преступление произошло 9 апреля. Небольшой памятник героям-землякам располагался за большой стелой Воину Освободителю, которая не пострадала.