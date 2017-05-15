Казань, 15 мая, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий ПАО «ИнтехБанк» получил требования о выплатах от 2682 заявителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», реестр кредитов будет закрыт 31 июля 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, на день открытия конкурсного производства активы банка составили чуть более 11,257 млрд рублей, а обязательства тянут на 25,698 млрд рублей. При этом только гражданам и предпринимателям ПАО «ИнтехБанк» должен более 15,756 млрд рублей.

По предварительным данным, когда реестр будет закрыт, выплатить банк сможет долги лишь на сумму около 1,2 млрд рублей, что составляет десятую часть его активов. Остальным кредиторам выплаты произведут по мере продажи имущества ПАО «ИнтехБанк».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 декабря «ИнтехБанк» приостановил работу офисов «по техническим причинам» и перестал обслуживать клиентов. 23 декабря функции временной администрации по управлению банком были возложены на Агентство страхования вкладов. 3 марта Банк России отозвал лицензию «ИнтехБанка», а решением Арбитражного суда РТ 12 апреля 2017 года он признан банкротом. Конкурсное производство в отношении него введено на один год. Конкурсным управляющим выбрана госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

3 марта лицензии также были отозваны у «Татфондбанка», «Анкор-банка», а 5 апреля у «Татагропромбанка».