Вашингтон, 15 мая, 2017, 08:29 — ИА Регнум. 8 мая: «Эдмонтом» громит «Дакс» на своем поле и сравнивает счет в серии

НХЛ

На второй минуте матча Адам Ларссон отдает шайбу в крюк клюшки Леона Драйзайталя, который обманным движением обводит вратаря и забивает первую шайбу игры, «Эдмонтон» впереди. Спустя пять минут Леон Драйзатль, отличается второй раз в матче, забив не менее красивый гол. Голевые моменты продолжают появляться у «Эдмонтона» и уже к девятой минуте матча они повели в счете 3:0, благодаря голу Зака Кассиана. Голевая феерия «Эдмонтона» продолжилась, на этот раз отличился Марк Летестю, в результате выхода один в ноль с вратарем. В течении последующих семи минут голов мы не увидели, пока Марк не забил свою вторую шайбу в матче, а Драйзайтль не заработал свое третье очко.

В первые секунды второго периода молодой российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев получил прекрасную передачу от Патрика Маруна и забил, пробив в одно касание. Наконец-то «Дакс» удалось распечатать ворота «Ойлерз», благодаря голу Рикарда Ракелля. За пять минут до конца периода Леону Драйзайталю удалось сделать хет-трик, этот гол стал решающим в матче.

В итоге матча самым результативным игроком стал Леон Драйзайтль, набрав 5 очков (3+2).

9 мая: «Вашингтон» добывает тяжелую победу в матче против «Пингвинз»

С первых минут «Вашингтон» давил «Питтсбург» и, получив большинство на тринадцатой минуте матча, сразу же его реализовал, гол забил Ти Джей Оши. После забитого гола «Вашингтон» продолжил прессинговать, но забить второй гол в первом периоде не удалось.

На седьмой минуте второго периода, в результате ошибки защитника «Питтсбурга», Андре Бураковски забил долгожданный второй гол «Кэпс». В самом начале третьего периода Никлас Бекстрем врывается в зону «Пингвинз» и делает мощный бросок в дальний угол ворот Марка-Андре Флёури, счет — 3:0 в пользу «Питтсбурга». По ходу последующих пятнадцати минут «Питтсбург» пропускает дважды. Проснувшиеся под конец игры «Питтсбург», забивает две шайбы, но увы, слишком поздно. В результате «Кэпс» выиграли со счетом 5:2 и сравняли счет в серии.

10 мая: «Оттава Сенаторз» обыгрывают «Рейнджерс» в шестом матче серии и выходят в финал восточной конференции

В середине первой половины периода Эрик Карлссон делает передачу на стоявшего в центре Майка Хоффмана, пройдясь немного с шайбой Майк нанёс мощнейший бросок по воротам Хендрика Люндквиста и забил невероятный гол, 1:0 в пользу «Оттавы».

Под конец шестой минуты матча Александр Барроуз (Оттава) нанес удар клюшкой, норвежскому нападающему «Рейнджерс» Матсу Цукарелло, прямо в шею, соответсвенно Барроуз был удалён.

На четырнадцатой минуте матча Марк Стоун идеально принял шайбу и аккуратно пробил в дальнюю девятку, счет 2:0 в пользу «Оттавы». В середине второго периода Мика Зибанеджад вышел один на вратаря и забил гол, тем самым он отыграл одну шайбу для «Рейнджерс». Пропущенную шайбу быстро удалось отыграть лидеру «Сенаторз» Эрику Карлссону, счет становится 1:3 в пользу канадцев. В начале последнего периода «Рейнджерс» ринулись в атаку, создав хорошую комбинацию они забили гол и оставили шансы на победу в матче.

На последние секунды матча «Нью-Йорк» снял вратаря и поставил шестого полевого, что привело к пропущенной шайбе и вылету из Кубка Стэнли.

11 мая: «Питтсбург» второй раз подряд проходят «Вашингтон» в плей-офф Кубка Стэнли

С первых минут было понятно, что матч будет напряженным. «Вашингтон» имел прекрасный шанс забить гол в первом периоде, но им помешал Марк-Андре Флёури, также как и «Питтсбургу» помешал Брэйден Холтби.

Открыть счет удалось лишь в середине второго периода, благодаря взаимопониманию игроков «Питтсбурга» и Брайану Расту. Пропущенная шайба напрягла «Кэпс», и они ужесточили свою игру, как в нападении, так и в защите, но такой метод игры не принес плодов и даже позволил «Питтсбургу» удвоить свое лидерство в матче. Патрик Хернквист забил шайбу на 4 минуте третьего периода и разрушил надежды «Кэпс» на выход в финал конференции.

Таким образом «Вашингтон» второй год подряд вылетает в полуфинале восточной конференции от «Питтсбурга».

13 мая: матч-открытие финалов конференций произошел в Анахайме

Встрече между «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз» предстояла быть особенной, так как эти две команды давно не доходили до таких высот и в отличии от «Колорадо Эвеланш» они стали настоящими лидерами своих конференций. В первом периоде нам удалось увидеть равную игру и соответственно равный счет — 1:1. Единственную шайбу второго периода забил Остин Уотсон, тем самым по итогам двух периодов «Нэшвилл» повел 2:1.

В тяжелой борьбе по ходу третьего периода «Дакс» удалось сравнять счет благодаря Хампусу Линдхольму, и игра перходит в овертайм. Точку в матче поставил безусловный лидер «Предаторз» Джеймс Нил.