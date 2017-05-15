Вашингтон, 15 мая, 2017, 08:29 — ИА Регнум. В ходе подготовки к перелёту на Марс планируется высадка и годовая остановка астронавтов на Луне. Об этом сообщил портал space.com.

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По словам представителя NASA Грега Уильямса, космическое агентство планирует осуществить четыре пилотируемых полёта на Луну с 2018 по 2026 год. При этом туда будут доставлены научная лаборатория и жилые отсеки, состоящие из нескольких модулей.

Вторая фаза должна начаться с 2027 года, когда сможет быть осуществлен запуск экипажа на Луну с целью его пребывания там в течение года. По словам специалистов, проживание людей на Луне необходимо для того, чтобы максимально изучить особенности пребывания человеческого организма в космосе на протяжении длительного времени. Имеющегося опыта полётов и экспедиций на МКС в этом случае может оказаться недостаточно.

Если все будет проходить удачно, то в ходе этих экспедиций специалисты планируют подготовиться непосредственно к полету на Марс.

Пилотируемые полёты на Марс планируется начать в начале 2030-х годов.