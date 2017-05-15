Пекин, 15 мая, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Министр энергетики РФ Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, выступившие за продление сделки по нефти на 9 месяцев до марта 2018 года, «подняли» цены на черное золото. Об этом свидетельствуют данные торгов.

the3cats Нефть

Так, по состоянию на 08.00 мск баррель Brent торгуется на отметке $51,62, поднявшись почти на $1 по сравнению с закрытием предыдущих торгов.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 15 мая министр энергетики РФ Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на брифинге перед журналистами в Пекине сообщили, что венское соглашение о сокращении добычи нефти, принятое странами ОПЕК и не входящими в картель государствами, должно быть продлено на 9 месяцев до марта 2018 года.

В совместном заявлении министров указывается, что в результате переговоров стороны пришли к пониманию необходимости продления совместных усилий по стабилизации нефтяного рынка.

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