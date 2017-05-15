Москва, 15 мая, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Торги по нефти 12 мая завершились ростом. В последний день недели торги прошли спокойно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена на Brent консолидировалась в диапазоне $50,31 — $51,06. Всплеск волатильности на рынке наблюдался после публикации американских данных, которые оказались несколько хуже прогнозируемых значений.

lalabell68 Нефть

На новостях покупателям не удалось закрепиться выше $51, так как трейдеры ждали отчет по буровым установкам от Baker Hughes. Согласно последним данным за минувшую неделю в США вновь увеличилось количество буровых установок.

Число нефтегазовых буровых установок в США выросло на 8 единиц до 885 штук. Число нефтяных установок увеличилось на 9 единиц до 712 штук, газовых — снизилось на одно единицу до 172 штук.

Пятничная консолидация цены подготовила рынок к резким колебаниям. В ходе азиатских торгов покупатели с легкостью прошли сопротивление $51,06/15. Текущая котировка $51,58 (+1,46%). На текущий момент нет информации, что послужило спусковым крючком к повышению нефтяных котировок.

Так как по валютам никакой активности не наблюдается, можно предположить, что есть какие-то договорённости по продлению соглашения о сокращении добычи нефти. Встреча ОПЕК+ запланирована на 25 мая. Ближайшая цель нефти $52,50.

Как сообщает ИА REGNUM, 15 мая мировые цены на нефть растут после того, как РФ и Саудовская Аравия сообщили о предложении продлить венское соглашение о сокращении добычи нефти на действующих условиях. Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,55% — до $51,63 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 1,63% — до $48,62.