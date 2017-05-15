Астрахань, 15 мая, 2017, 08:13 — ИА Регнум. В Астрахани открыт памятник талантливому татарскому поэту Мусе Джалилю. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 15 мая, он установлен в рамках российского проекта «Аллея российской Славы» у здания Астраханского государственного университета.

Jilkin.ru Памятник великому татарскому поэту Мусе Джалилю в Астрахани

По словам губернатора Астраханской области Александра Жилкина, это самое подходящее место: «ведь лучшее из творчества Джалиля адресовано молодому поколению». С именем татарского поэта Астрахань связывает немало. Его пребывание на Нижней Волге стало важным событием в культурной жизни края. Здесь из-под пера литератора рождались очерки и статьи о труде овощеводов, стихи о рыбаках.

С инициативой увековечить память великого поэта и патриота выступили астраханский общественный деятель Аделя Умерова и активисты общества татарской национальной культуры «Дуслык», а автором проекта выступил краснодарский скульптор Александр Аполлонов.

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Важное для региона событие состоялось 13 мая в сквере Астраханского государственного университета. Как отметил Александр Жилкин, открытие этого памятника — «выполнение долга перед памятью героя, жизнь и творчество которого связано с астраханским краем». Вместе с президентом Татарии Рустамом Миннихановым он в торжественной обстановке снял полотнище с памятника и возложил к нему цветы.

«Муса Джалиль прожил свою жизнь достойно, оставил потомкам пример мужества, стойкости, беззаветной преданности Родине», — отметил глава региона.

Добавим, что в Астрахани уже есть улица имени Мусы Джалиля. На ней стоит Театр юного зрителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года в Астрахани был установлен монумент в память о персидском поэте, философе, учёном Омаре Хайяме. Его установили в студенческом сквере у Астраханского госуниверситета, напротив памятника туркменскому поэту Махтумкули Фраги, подаренного Астрахани Туркменистаном в 2009 году.