Москва, 15 мая, 2017, 08:12 — ИА Регнум. После публикации американской статистики и повышения цен на нефть сорта Brent пара доллар/рубль вернулась к уровню 57,01 рубля. Курс евро возобновил рост до 62,58 на фоне общего укрепления единой валюты на рынке Форекс. Данные в США по уровню промышленных цен и уровню розничных продаж оказались несколько хуже прогнозируемых значений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Российская валюта отлично себя чувствует с долларом. Из-за нефти курс доллар/рубль стабилизировался вблизи 57 рублей. Цена на нефть сорта Brent консолидируется на уровне $50,75.

Любая активность на нефтяном рынке сразу повысит волатильность в рублёвых парах. В понедельник, 15 мая, по доллару ожидается ослабление до 56,75 рубля. По евро цель 62,04 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 мая Банк России повысил курс доллара США к рублю и понизил курс евро. Доллар вырос на 4,79 копейки и составил 57,1640 рубля. Евро опустился на 6,8 копейки и составил 62,0915 рубля.