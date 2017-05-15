Владивосток, 15 мая, 2017, 08:13 — ИА Регнум. В Приморском крае из-за паводка, вызванного затяжными дождями, ограничено сообщение с селом Кроуновка. Сообщение с населёнными пунктами Яконовка и Корсаковка осуществляется исключительно грузовым транспортом. В школах сегодня, 15 мая, были отменены занятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Уссурийского городского округа.

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В официальном заявлении властей говорится, что в ночь на понедельник, 15 мая, паводок размыл подъезды к временной переправе, которая после тайфуна в 2015 году была установлена около села Кроуновка. Дорожное сообщение с Кроуновкой приостановлено, здесь работает только лодочная переправа.

В понедельник утром произошёл перелив воды через дорогу около моста, который соединяет сёла Яконовка и Корсаковка. Здесь сообщение осуществляется исключительно грузовым транспортом.

В указанных населённых пунктах отменили занятия в школах. В Кроуновке было принято решение провести уроки в местном доме культуре для 43 учеников. В Яконовке 28 школьников занимаются дистанционно.

По поручению главы Уссурийского ГО Евгения Коржа в отрезанные сёла доставят продукты и питьевую воду. Решается вопрос о введении на Пушкинской территории режима чрезвычайной ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, мост через реку Кроуновка в 2015 году разрушил паводок, вызванный тайфуном «Гони». Проект нового моста уже выполнен, но его строительство ещё не началось. Власти уверяют, что работы будут запущены до конца 2017 года.

Тайфун «Гони» обрушился на Приморский край 26 августа 2015 года. Ущерб оценили в 2,4 млрд рублей. Спустя две недели стало известно, что из-за непогоды оборвались провода, и мощный электрический разряд убил женщину. В период мощного циклона сёла Кроуновка и Яконовска были отрезаны от внешнего мира. Аналогичная ситуация повторилась и в 2016 году, когда очередные дожди подтопили временную переправу.