Токио, 15 мая, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Компания Toyota заявила о том, что поддержит группу разработчиков Cartivator, которая делает летающий автомобиль, об этом 14 мая сообщил портал Nikkei Asian Review.

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Компания выделит инженерам около $350 тыс., до этого Cartivator собирал средства на проект методом краундфандинга. В планах команды провести первые тесты летающего автомобиля уже в 2020 году.

Транспортное средство решили назвать Skydrive, его длина составляет около 9,2 м, а ширина — 1,3 м. У аэромобиля три колеса и четыре ротора, принцип полета у него будет такой же, как и у квадрокоптеров.

Разработчики утверждают, что машина будет самым маленьким летательным аппаратом в мире. Максимальная скорость полета Skydrive составит 100 км/ч, типичная высота его полета будет составлять 10 м.

Команда разработчиков состоит из 30 добровольцев, они надеются, что созданный прототип будет использован для зажигания олимпийского огня на летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.

Напомним, в апреле 2013 года на автосалоне Top Marques в Монако свою версию летающей машины представила компания AeroMobil. Как сообщали СМИ, компания планирует полностью развернуть производство в период с 2017 по 2020 год. Цена на автомобиль начинается с 1,3 млн долларов.