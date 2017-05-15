Ростов-на-Дону, 15 мая, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Последний домашний матч в сезоне 2016/17 принял ростовский стадион «Олимп-2». Игроки футбольного клуба «Ростов» подарили болельщикам настоящий праздник, отправив в нокаут со счётом 4:2 «Рубин» из Казани. Причём два ответных гола соперник забил после перерыва и ближе к концу тайма, когда жёлто-синие сбавили обороты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ростовчан 15 мая.

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«До тех пор пока выполнялся план на игру — результат был более чем положительным. Сбросили обороты — соперник забил два мяча. Видимо, стали держать в голове следующий матч. Думаю, что ребята проявили характер, умение», — прокомментировал наставник «Ростова» Иван Данильянц.

По словам тренера, борьба за четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ ещё не окончена, и его подопечные будут бороться за право участия в Лиге Европы УЕФА.

«Каждая игра имеет большое значение, будем готовиться к каждому матчу в отдельности. Сейчас многие теряют очки, например, «Краснодар». У нас нет возможности делать ротацию, на финише будет непросто», — отметил рулевой команды.

Напомним, «Ростов» сейчас располагается на шестой строчке в турнирной таблице с 45 очками. Столько же баллов за сезон набрал грозненский «Терек», он на пятой позиции. А четвёртым в рейтинге пока идёт «Краснодар», у которого 46 очков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, у футбольного клуба «Ростов» был непростой сезон. Впервые в истории команда завоевала серебряные медали российского чемпионата и получила право выступать в Лиге чемпионов УЕФА. Подопечные Курбана Бердыева успешно прошли квалификацию и вышли в групповой этап турнира, в рамках которого сошлись на футбольных полях с «Атлетико», «Баварией» и ПСВ. Заняв третье место, желто-синие вышли в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Здесь дружина с берегов Дона сенсационно разгромила чешскую «Спарту», а затем достойно сыграла с английским клубом «Манчестер Юнайтед»

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