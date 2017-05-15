Москва, 15 мая, 2017, 07:57 — ИА Регнум. Хакеры, организовавшие 12 мая глобальную кибератаку, выпустили его новую версию вируса, способную обойти домен, приостановивший его распространение. Об этом сообщает Motherboard.

geralt Компьютерный вирус

По информации издания, теперь вирус может обойти домен, который ранее был зарегистрирован с целью остановки распространения вируса, и вновь может заражать компьютеры.

Отметим, что создатели вируса в первоначальной версии прописали в его коде обращение к домену, который не был зарегистрирован. Вирус следовал по алгоритму: если обращение к домену успешно, то распространение следует прекратить, если нет, то продолжить.

При этом, распространение вируса было остановлено случайно. Британский специалист по кибербезопасности зарегистрировал домен, к которому обращался вирус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая хакеры атаковали компьютеры более чем в ста странах мира. Причем наибольшее число попыток заражений зафиксировано в России. 13 мая распространение вируса удалось остановить.