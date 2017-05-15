Вашингтон, 15 мая, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс назвал отношения США и России еще более ухудшившимися с момента инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS News.

tpsdave Пентагон

По его словам, несмотря на заявления о намерении «нормализовать» отношения с Россией, Трамп и его администрация «не делают русским никаких поблажек».

«Мне кажется, одной из вещей, удививших людей, является то, что отношения между США и Россией после выборов в реальности ухудшились», — заявил Гейтс в эфире телеканала CBS.

Кроме того, он не отметил какого-либо прорыва в отношениях с Москвой после встречи Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне. Гейтс напомнил, как советские министры иностранных дел «на рутинной основе» встречались в Белом доме с президентами США, пока эта практика не была прекращена президентом Джимми Картером после вторжения в Афганистан.

«Насколько я помню, Рональд Рейган возобновил эту практику в 1984 году. Поэтому факт такой встречи — это, мне кажется, не столь уж большое дело», — сказал Гейтс.

Он также подчеркнул довольно сильный контраст между тем, как в Вашингтоне относятся к Москве, и как «обхаживают» Китай.

Напомним, Гейтс возглавлял Пентагон с 2006 по 2011 годы, до этого в 1991 — 1993 годах он был директором ЦРУ, а с 1986 по 1989 годы работал в администрации президента США Джорджа Буша — старшего заместителем помощника по национальной безопасности.