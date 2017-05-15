Москва, 15 мая, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Пользователи, ставшие жертвами глобальной кибератаки вируса WannaCry, перевели на счета мошенников $ 42 тыс. Об этом сообщает The Times.

geralt Хакеры

На сегодняшний день злоумышленникам удалось получить 110 переводов на сумму или 23,5 биткоина или $ 42 тыс. При этом они пока не пытаются снять деньги, оказавшиеся в их распоряжении, поскольку операции с полученными средствами могут отслеживаться.

Создатели вируса, требовали от своих жертв выкупа в $300 в биткоинах для разблокировки системы.

Напомним, что 12 мая хакеры атаковали компьютеры более чем в ста странах мира. Причем наибольшее число попыток заражений зафиксировано в России. 13 мая распространение вируса удалось остановить.