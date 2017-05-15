Тюмень, 15 мая, 2017, 07:29 — ИА Регнум. В Ишиме и Ишимском районе Тюменской области на вечер 14 мая было подтоплено 6608 нежилых садоводческих участков и 94 дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Исаак Левитан. Весна. Большая вода (фрагмент). 1897

5934 участка и 53 жилых дома подтоплены непосредственно в Ишиме. При этом уровень воды в реке Ишим уже снижается. На вечер 14 мая он составлял 966 сантиметров.

Всего на территории района было развёрнуто 13 пунктов временного размещения, которые могут вместить 2084 человека.

Областные власти уже заявляют о том, что в Ишиме ситуация стабилизировалась. При этом в некоторых других территориях области она не самая простая. Сейчас силы брошены на укрепление дамбы вдоль федеральной трассы Тюмень-Омск в Абатском районе. А в Викуловском районе работают сотрудники МЧС, они в том числе укрепляют гидротехнические сооружения. Здесь на предстоящей неделе ожидают пика паводка.

Добавим, на помощь тюменским спасателям готовы выехать сотрудники МЧС из соседних регионов, в частности, из Свердловской области.

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