Москва, 15 мая, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Политика занижения курса рубля несет в себе риск снижения зарплат и потребительских стандартов, сообщается 15 мая на официальном сайте Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары и рубль

В опубликованной Департаментом исследований и прогнозирования Банка России аналитической записке «Валютный курс и конкурентоспособность экономики» сообщается, что политика занижения рублевого курса — это ценовой демпинг.

«Конкуренция за счет искусственного занижения курса национальной валюты — это ценовой демпинг, который не стимулирует рост качества и эффективности производства, благосостояния населения», — сообщается в исследовании.

Одним из последствий такой политики может стать снижение зарплат.

«Опираться на эту политику в средне‑ и долгосрочной перспективе означает участвовать в гонке на понижение заработных плат с бедными странами с избытком дешевой рабочей силы. Это будет требовать все более сильного занижения реального валютного курса и заработных плат, низких стандартов потребления», — сообщается в документе.

Авторы документа подчеркнули, что такая тенденция станет тормозом для роста производительности труда, при этом датирование низкопроизводительных отраслей происходит за счет других секторов, что «консервирует структуру производства», а в результате ресурсы не могут следовать в наиболее капиталоемкие сферы экономики.

«С точки зрения макроэкономики исторический опыт показывает, что попытки занижения реального валютного курса за счет операций на валютном рынке, как правило, заканчиваются неудачами», — сообщили в банке.

По мнению авторов доклада, курс рубля будет укрепляться. Подобная ситуация уже была в стране в 2000-е годы: тогда при высоких нефтяных ценах регулятор проводил интервенции на валютном рынке по покупке валюты.